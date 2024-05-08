Bingöl'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Bingöl'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Bingöl'de trafik etkinlikleri çerçevesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından kurulan trafik stantlarında hem bilgilendirme yapıldı hem öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

08.05.2024 20:40  Güncelleme: 21:21
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Bingöl'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

BİNGÖL - Bingöl'de trafik etkinlikleri çerçevesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından kurulan trafik stantlarında hem bilgilendirme yapıldı hem öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

4-10 Mayıs trafik haftası etkinlikleri çerçevesinde, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uydukent bölgesindeki avm önünde stantlar kuruldu. İl protokolü ve öğrencilerin gezdiği stantlarda hem bilgilendirmeler yapıldı hem de çeşitli hediyeler verildi. Jandarma ve emniyet tarafından kurulan stantları gezen Vali Ahmet Hamdi Usta, bu tür çalışmaların gençler ve çocukların önemli olduğunu belirtti. Vali Usta, "Her yıl 4-10 Mayıs'ta Karayolları Güvenlik ve Trafik haftasını kutluyoruz. Bu anlamda bugün Bingöl'ümüzde farkındalık oluşturmak amaçlı emniyet, jandarma ve belediyemizin yapmış olduğu bir sergi vardı. Çalışmalara baktık, yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi aldık. Türkiye'mizdeki en önemli sorunlardan biri de karayolları güvenliği, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının önüne geçilmesi. Maalesef Bingöl'de de ne kadar dikkat etsek de bunların önüne geçemiyoruz. Son 4 ay içinde maddi, yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarına rastladık. Büyüklerimizden çok fedakarlık bekliyoruz ama gençlerimizi eğitebilirsek onlar ileride büyüdüğünde bu trafik kazaların önüne geçebiliriz" dedi.

Trafik haftası etkinliğine Vali Usta'nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA

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