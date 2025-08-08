Bingöl'de iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 12 AJ 014 plakalı hafif ticari araç ile 72 BC 936 plakalı hafif ticari araç, Bingöl- Elazığ kara yolu Yado Çeşmesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Trafik Kazası: 11 Yaralı - Son Dakika
