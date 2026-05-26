Bingöl'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

BİNGÖL'de hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bingöl-Erzurum karayolunun Ilıcalar-Kervansaray mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FM 7690 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, ters dönen araçtaki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,