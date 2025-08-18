Bingöl\'de Trafik Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti

Bingöl'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
A.B. (52) idaresindeki 12 ACE 654 plakalı otomobil, Saray Mahallesi Hastane Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan K.K'ye (65) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, polis ekiplerince emniyete götürüldü.
