Bingöl'de Traktöre Çarpan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde park halindeki traktöre çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, 13.00 sıralarında Genç ilçesine bağlı Doğanca köyü mevkiinde meydana geldi. Diyarbakır'dan Genç istikametine seyir halinde olan Ali Ç. yönetimindeki 06 CFE 265 plakalı otomobil, iddiaya göre yol kenarında park halinde bulunan traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ikiye ayrılırken, yol kenarına savrulan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.