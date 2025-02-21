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Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

BİNGÖL - Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, 1 şüpheli tutuklandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışmada şüpheli bir şahsın ikametinde yapılan aramada, 232 gram kubar esrar, 66 gram toz esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme karşına çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevin gönderildi.