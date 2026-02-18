Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.