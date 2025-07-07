Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 17 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 17 kilo 936 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde kullanan, bulunduran veya imal ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Doğanca Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 17 kilo 936 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.