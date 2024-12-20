Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Bingöl'de düzenlenen operasyonda, 3 kilo 257 gram esrar, bir miktar sentetik uyarıcı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanması, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda düzenledikleri operasyonda, 3 kilo 257 gram esrar, 18,80 gram sentetik uyarıcı ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Ayrıca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda da bazı suçlardan haklarında arama kaydı bulunan 3 kişi yakalandı.

Bu şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.