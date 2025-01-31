Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu

Güncel

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 1 kilo 400 gram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda merkez ve Genç ilçesindeki arazi aramasında 1 kilo 400 gram esrar, 2 av tüfeği, 54 fişek ve bir miktar metamfetamin ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemler başlatıldı.