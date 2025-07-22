Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu

Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan uygulamada 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narko Timler, uygulama gerçekleştirdi.
Ekiplerin denetimleri sırasında, bir şüphelide 2,62 gram toz esrar, başka şüphelinin üzerinden ise 6,87 gram skunk maddesi bulundu.
2 şüpheli gözaltına alındı.
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