Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 2 zanlı tutuklandı, 1.8 kg uyuşturucu ele geçirildi.
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Aramada 147 kapsül içerisinde 1 kilo 808 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve 1,52 gram eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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