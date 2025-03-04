Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

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Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezindeki 12 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.