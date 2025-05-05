Bingöl\'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Tutuklama

Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda 1 kilo 993,49 gram sentetik uyuşturucu, 37,72 gram esrar, 0,20 gram kokain ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.