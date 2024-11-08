Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

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Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce, uyuşturucu sevkiyatı yapılacağına yönelik alınan bilgilere istinaden yapılan yol uygulamasında bir otobüste arama yapıldı.

Aramada, valiz içerisinde 265 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bu kapsamda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan E.Y. ve E.O. yakalandı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden E.O. tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.