Bingöl\'de uyuşturucu operasyonunda tabanca ele geçirildi, 2 zanlıdan 1\'i tutuklandı

Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda tabanca ele geçirildi, 2 zanlıdan 1'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheliye yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu, para ve tabanca ele geçirilirken zanlılardan 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu, para ve tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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