Bingöl\'de uyuşturucu operasyonunda tabanca ele geçirildi, 2 zanlıdan 1\'i tutuklandı

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, para ve tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.