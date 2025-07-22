Bingöl'de iki katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İnanlı Mahallesi'ndeki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede büyüdü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu ikinci kattaki daire kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Yangın Paniği - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?