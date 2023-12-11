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Bingöl'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Bingöl'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı gözaltına alındı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlının gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlarda 1 kilo 114 gram skunk, 11,49 gram metamfetamin, 293,688 gram kubar esrar, 13,563 gram toz esrar, 967,70 gram kubar esrar ve 1 bong ele geçirildi.

Bingöl\'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı gözaltına alındı
11.12.2023 - 20:01,
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kentte bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

Vali Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte 4-10 Aralık'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Operasyonlarda 1 kilo 114 gram skunk, 11,49 gram metamfetamin, 293,688 gram kubar esrar, 13,563 gram toz esrar, 967,70 gram kubar esrar ve 1 bong ele geçirildiğini, 11 şüphelinin gözaltına alındığını aktaran Usta, şunları kaydetti:

"Siz değerli Bingöl halkımızın da destekleriyle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz. Uyuşturucuyu Bingöl'ün gündeminden çıkarıp çocuklarımızı ve gençlerimizi bu illetten kurtaracağız inşallah. Çocuklarımızı bu illetten kurtarmak için fedakarca çalışan arkadaşlarıma ve destekleri için tüm Bingöllü hemşehrilerime teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bingöl'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 11 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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