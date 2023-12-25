17:12 •
Atatürk'e hakaretten tutuklanıp serbest bırakılmıştı! Ünlü dönerci Mustafa Atmaca'nın paylaşımındaki müzik dikkatlerden kaçmadı•
16:47 • •
Bingöl'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
M.G. idaresindeki 12 DNA 443 plakalı hafif ticari araç, Bingöl- Ilıcalar kara yolunun Kervansaray mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatih O'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Fatih O. ambulansla kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Bingöl'de Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika