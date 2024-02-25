Bingöl'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bingöl'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Bingöl\'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Bingöl-Muş Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında, sürücülerinin kimliği ve plakaları belirlenemeyen 3 otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası yol bir süre trafiğe kapatıldı ancak araçlar kaldırıldıktan sonra ulaşım normale döndü.

25.02.2024 23:17  Güncelleme: 23:20
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Bingöl'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerinin kimliği ve plakaları öğrenilemeyen 3 otomobil, Bingöl- Muş Bulvarı'nın İl Özel İdaresi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçlar kaldırıldıktan sonra ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bingöl'de 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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