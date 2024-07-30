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Bingöl'deki orman yangınları söndürüldü

BİNGÖL - Bingöl'ün iki ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgilere göre ilk yangın, Genç ilçesine bağlı Yazığca Köyü'ndeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangını gören vatandaşlar Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden ekipler, itfaiyenin de desteğiyle yangını söndürdü.

İkinci yangın ise Kiğı ilçesine bağlı Yazgünü Köyü'nde çıktı. Ormandaki yangını fark eden yöre sakinler, ekiplere haber verdi. Bölgeye Orman İşletme İl Müdürlüğü'nün yanı sıra Kiğı ve Adaklı itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yangın erken müdahale sonucu söndürüldü.