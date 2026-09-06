Bingöl'deki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Bingöl'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda 24,04 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 24,04 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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