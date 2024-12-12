Bingöl'e 2055'e Kadar Su Temin Edecek Proje - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bingöl'e 2055'e Kadar Su Temin Edecek Proje

Bingöl'de inşa edilen isale hattı, 13 km uzunluğuyla 2055 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak.

12.12.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'de yapımı süren isale hattı 2055 yılına kadar içme suyu ihtiyacını karşılayacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla Karlıova ilçesi Bahçe ve Kaynak köylerinden alınacak kaynak suyu, yapımına başlanan 13 kilometre uzunluğundaki isale hattı aracılığıyla Bingöl'e ulaştırılacak.

Ayrıca, iş kapsamında 5 bin metreküp kapasiteli su deposu imalatı ve mevcut deponun bağlantı hatlarının yenilenmesi sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

DSİ'nin musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak için tüm gücüyle çalıştığını, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığını ifade eden Balta, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 13 kilometre uzunluğundaki çelik borudan oluşan isale hattına sevkiyat yapıldı. Çalışma sahasına indirilen 10 kilometre çelik borunun 4 kilometresi döşenerek toprak altına alındı. İsale hattı tamamlandığında yıllık 9.46 milyon metreküp su, 2055 yılına kadar Bingöl'ün içme suyu ihtiyacını karşılayacaktır."

Kaynak: AA

Devlet Su İşleri, Yerel Haberler, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'e 2055'e Kadar Su Temin Edecek Proje - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı MSB’den beklenen açıklama geldi Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den beklenen açıklama geldi
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
12:04 Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
16:32 ABD’de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı ABD'de merakla beklenen enflasyon verisi açıklandı
16:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’de işkenceye biz son verdik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de işkenceye biz son verdik
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:23 15 yaşındaki çocuk “dışarı çay servisi yapmadı“ diye kahvehaneciyi öldürdü 15 yaşındaki çocuk "dışarı çay servisi yapmadı" diye kahvehaneciyi öldürdü
16:20 Galatasaray, İsveç’e 5 eksikle gidiyor Galatasaray, İsveç'e 5 eksikle gidiyor
16:18 Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi Gıda sahtekarlarına yenileri eklendi
16:13 Ancelotti’nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı Ancelotti'nin takımda kalacağını açıkladığı Arda Güler, transfer görüşmesi yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 12:52:00. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl'e 2055'e Kadar Su Temin Edecek Proje - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.