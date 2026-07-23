Bingöl'e Özgü Lezzet İçin Coğrafi İşaret Başvurusu - Son Dakika
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Bingöl'e Özgü Lezzet İçin Coğrafi İşaret Başvurusu

Bingöl\'e Özgü Lezzet İçin Coğrafi İşaret Başvurusu
23.07.2026 17:02
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BİNTSO, 'Bingöl kavurmalı ve çökelekli löl' için coğrafi işaret tescil başvurusu yaptı.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasınca (BİNTSO), yöresel lezzetlerden "Bingöl kavurmalı ve çökelekli löl" için coğrafi işaret tescil başvurusunda bulunuldu.

BİNTSO'dan yapılan açıklamaya göre, "Bingöl Yöresel Ürünlerinin Coğrafi İşaret Yolculuğu Projesi" kapsamında, Bingöl Valiliği koordinasyonunda, Fırat Kalkınma Ajansının teknik desteği ve Odanın Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Veysel Süzerer'in danışmanlığında çalışmalar yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında Bingöl kavurmalı ve çökelekli löl için coğrafi işaret başvurusu gerçekleştirildi.

Hayvancılığa dayalı üretim kültürünü ve geleneksel gıda muhafaza yöntemlerini yansıtan Bingöl kavurmalı ve çökelekli löl, özellikle kahvaltılarda, bayramlarda, düğünlerde, misafir ağırlamalarında ve diğer özel günlerde hazırlanan yöreye özgü geleneksel bir hamur işi olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BİNTSO Başkanı Kadir Çintay, Bingöl kavurmalı ve çökelekli lölün yalnızca yöresel bir lezzet değil, aynı zamanda ilin kültürel hafızasını ve kuşaktan kuşağa aktarılan üretim geleneğini temsil eden önemli bir değer olduğunu belirtti.

Coğrafi işaret tesciliyle ürünün özgünlüğünü korumayı, tanınırlığını artırmayı ve ekonomik değer kazanmasını amaçladıklarını belirten Çintay, Bingöl'e özgü ürünlerin kayıt altına alınarak korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla coğrafi işaret çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Çintay, çalışmalara destek veren Bingöl Valiliği, Fırat Kalkınma Ajansı, akademik danışmanlar, proje ekibi ve geleneksel üretim kültürünü yaşatan üreticilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'e Özgü Lezzet İçin Coğrafi İşaret Başvurusu - Son Dakika

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