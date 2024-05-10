Bingöl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazasında hayatını kaybeden Diyar Sönmez\'in ailesini ziyaret etti

Güncel

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personelleri, trafik kazasında hayatını kaybeden Diyar Sönmez'in ailesini ziyaret etti.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipler, Trafik Haftası dolayısıyla programlarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda yaklaşık 5 ay önce meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Diyar Sönmez'in (24) ailesine ziyarette bulundu.

Sönmez ailesi de kendilerini yalnız bırakmadıkları için polis ekiplerine teşekkür etti.