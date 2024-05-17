Bingöl Emniyet Müdürlüğü, Üniversite Öğrencilerini Bilgilendirdi - Son Dakika
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Bingöl Emniyet Müdürlüğü, Üniversite Öğrencilerini Bilgilendirdi

Bingöl Emniyet Müdürlüğü, Üniversite Öğrencilerini Bilgilendirdi

Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında Bingöl Üniversitesi öğrencilerini terör, KADES uygulaması, dolandırıcılık ve madde bağımlılığı gibi konularda bilgilendirdi. Stantta, terör örgütleri ve yasadışı faaliyet gösteren gruplar, terör örgütlerinin eleman temini ve ikna yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca KADES, siber suçlarla mücadele, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu bağımlılığı gibi konularda da öğrencilere bilgi verildi.

17.05.2024 12:31
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Bingöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamında üniversite öğrencilerini, terör, KADES uygulaması, dolandırıcılık ve madde bağımlılığı ile mücadele gibi konularda bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Desteli Polislik Şube Müdürlüğü, TEM Bölücü Önleyici Faaliyetler Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Birimi tarafından Bingöl Üniversitesi Meslek Yüksekokulları kampüsünde stant kuruldu.

Stantta, öğrencilere terör örgütleri ve yasadışı faaliyet gösteren gruplar, terör, terör örgütlerinin eleman temini ve ikna yöntemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Etkinlik kapsamında KADES, siber suçlarla mücadele, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu bağımlılığı gibi konularda da öğrencilere bilgi verildi.

Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Bingöl Üniversitesi, KADES, Politika, Güncel, Son Dakika

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