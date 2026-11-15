Bingöl Genç'te otomobil ve motosiklet çarpıştı, 2'si ağır 4 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Bingöl Genç'te otomobil ve motosiklet çarpıştı, 2'si ağır 4 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Bingöl Genç\'te otomobil ve motosiklet çarpıştı, 2\'si ağır 4 yaralı hastaneye kaldırıldı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde akşam saatlerinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BİNGÖL- Genç kara yolunda otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Genç kara yolundaki bir akaryakıt istasyonu yakınında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 35 BJS 188 plakalı otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bingöl Genç'te otomobil ve motosiklet çarpıştı, 2'si ağır 4 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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