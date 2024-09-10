Jandarma\'dan Öğrencilere Ziyaret

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Bingöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Solhan ilçesinde 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencileri ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personeli, Solhan'daki Eşmetaş İlkokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

Jandarma personeli, okulda eğitim gören çocuklara mesleklerini tanıttı, onlara okumanın önemi hakkında bilgilendirme yaptı. Ziyarette eğitimli köpekler de öğrencilere gösteri sundu.