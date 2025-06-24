Bingöl\'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde saat 00.08'de 3.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği duyuruldu.
AFAD'ın açıkladığı verilere göre, deprem yerin 5,99 kilometre derinliğinde oluştu.
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