Bingöl Kiğı'da ayı ve kurtlar çöp konteyneri çevresinde yiyecek ararken görüntülendi

Bingöl Kiğı'da ayı ve kurtlar çöp konteyneri çevresinde yiyecek ararken görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde doğal yaşam alanlarından çıkan ayı ve kurtlar, yerleşim alanlarına yakın çöp konteynerleri çevresine indi. Gece saatlerinde yiyecek arayan yabani hayvanlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Bingöl'de ayı ve kurtlar, çöpten yiyecek ararken görüntülendi
BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde yerleşim alanlarına yaklaşan ayı ve kurtlar, çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek ararken cep telefonuyla görüntülendi.
Kiğı ilçesinde doğal yaşam alanlarından çıkan ayı ve kurtlar, yerleşim alanlarına yakın noktadaki çöp konteynerlerinin çevresine kadar indi. Gece saatlerinde yiyecek arayan yabani hayvanlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,
Kaynak: DHA
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