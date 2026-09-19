Bingöl Kiğı'da ayı ve kurtlar çöp konteyneri çevresinde yiyecek ararken görüntülendi - Son Dakika
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Bingöl Kiğı'da ayı ve kurtlar çöp konteyneri çevresinde yiyecek ararken görüntülendi

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Bingöl'ün Kiğı ilçesinde doğal yaşam alanlarından çıkan ayı ve kurtlar, yerleşim alanlarına yakın çöp konteynerleri çevresine indi. Gece saatlerinde yiyecek arayan yabani hayvanlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bingöl'de ayı ve kurtlar, çöpten yiyecek ararken görüntülendi

BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde yerleşim alanlarına yaklaşan ayı ve kurtlar, çöp konteynerlerinin çevresinde yiyecek ararken cep telefonuyla görüntülendi.

Kiğı ilçesinde doğal yaşam alanlarından çıkan ayı ve kurtlar, yerleşim alanlarına yakın noktadaki çöp konteynerlerinin çevresine kadar indi. Gece saatlerinde yiyecek arayan yabani hayvanlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Haber: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: DHA
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