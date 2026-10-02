Bingöl Solhan\'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı

Bingöl Solhan'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'ün Solhan ilçesinde Yeni Mahallesi Erbakan Caddesi'nde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yeni Mahallesi Erbakan Caddesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 12 ACR 347 plakalı kamyonet ile 12 AAK 213 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Solhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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