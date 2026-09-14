Bingöl Solhan Kaymakamı Ayaz, Atatürk İlkokulu'nda dersbaşı yapan öğrencilerle buluştu
Bingöl'de Solhan Kaymakamı Okan Ayaz, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti. Ayaz, beraberindeki heyetle öğrenci ve öğretmenlerle görüşerek başarılı bir eğitim öğretim yılı temennisinde bulundu.
Bingöl'de Solhan Kaymakamı Okan Ayaz, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul ziyareti gerçekleştirdi.
Kaymakam Ayaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Nuri Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Hasan Boncuk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi ile Yeni Mahalle'de bulunan Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti.
Öğrencilerle ve öğretmenlerle görüşen Ayaz, başarılı bir eğitim öğretim yılı temennisinde bulundu.
Kaynak: AA
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