Bingöl Tüz Kardeşler'in Bal Üretimi - Son Dakika
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Bingöl Tüz Kardeşler'in Bal Üretimi

Bingöl Tüz Kardeşler\'in Bal Üretimi
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Engin ve Aydın Tüz kardeşler, 26 yıldır geleneksel yöntemlerle Bingöl balı üretiyorlar.

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde yaşayan Engin ve Aydın Tüz kardeşler Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen Bingöl balını özüne uygun şekilde üretmek için 26 yıldır arılarıyla yaylaları geziyor.

Adaklı'nın Mercan Yaylası'nda baba mesleği arıcılığı sürdüren Engin Tüz (50) ve kardeşi Aydın Tüz (44), kış aylarında arılarını Adana ve Mersin'e götürüyor.

İlkbaharda yeniden memleketleri Bingöl'e dönen kardeşler kovanlarını mayıs ayının sonlarında Adaklı'nın çevresinde zengin floraya sahip alanlara taşıyor.

Haziran ayından itibaren yeniden yolculuğa çıkan kardeşler arılarıyla bu kez Bingöl'ün yüksek rakımlı yaylalarına ulaşıyor.

Tüz kardeşler, arılarına zengin bitki örtüsü içerisinde doğal nektar ve polen kaynakları sunuyor.

Yılın yarısını ailelerinden uzakta geçiren gezgin arıcılar büyük emek ve fedakarlıkla en doğal balı elde etmek için çaba gösteriyor.

Mercan Yaylası'nda hasat yapan kardeşler, yılın bu döneminde günün büyük bölümünü kovanlarının başında geçiriyor.

"Şükürler olsun, hasat bu sene iyi"

Engin Tüz, AA muhabirine, ömrünü baba mesleği arıcılığa adadığını söyledi.

Bu yıl beklenenin üzerinde gerçekleşen mevsimsel yağışlarla bitki örtüsünün zenginleştiğini ifade eden Tüz, "Kışın arılarımızı Adana ve Mersin tarafına götürüyoruz. Mayıs ayının sonunda ise Adaklı'ya getiriyoruz. Haziran ayından sonra arıları dağlara, Adaklı'daki yaylalara götürüyoruz. Şu anda hasat zamanı. Şükürler olsun, hasat bu sene iyi. Hasat dönemi herkese hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

"Arıcılığı nesilden nesile sürdürüyoruz"

Aydın Tüz de arıcılığın çok zahmetli ve emek gerektiren bir iş olduğunu belirtti.

İşlerini en doğru şekilde yapabilmek için her zaman çabaladıklarını anlatan Tüz, tüm emekler sonucu hasat sezonuna ulaştıklarını söyledi.

Tüz, Bingöl balı tescil edildikten sonra ilginin ve satışların arttığını dile getirerek, "Balımızı hayırlısıyla almaya başladık. Balımız organik baldır. Yılda bir defa bal alıyoruz. En doğal balı üretmek için çalışıyoruz. Hem hakiki karakovan hem de petek balımız var. Arıcılığı nesilden nesile sürdürüyoruz. Oğlum Veysel'e de arıcılığı öğretiyorum. Babamızdan bize kaldı, biz de çocuklarımıza öğretiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Bingöl, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl Tüz Kardeşler'in Bal Üretimi - Son Dakika

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