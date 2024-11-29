Bingöl\'ün Coğrafi Ürünleri için Protokol İmzalandı

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Bingöl'ün balı ve kavurması başta olmak üzere coğrafi işaretli ürünlerinin Migros tarafından yerel, ulusal ve uluslararası pazarlara ulaştırılmasını ve satışının yapılmasını içeren protokol imzalandı.

Bingöl Valiliğinde Avrupa Birliği coğrafi işaretli Bingöl balı başta olmak üzere coğrafi işaretli ürünleri Çobantaşı Kavurması, Yedisu Horoz Kuru Fasulyesi, Guldar Domatesi ve Sivan Dut Pekmezinin Migros tarafından yerel, ulusal ve uluslararası pazarlara ulaştırılmasını ve satışının yapılmasını içeren protokolün imzalanması için program düzenlendi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, programda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği coğrafi işaretli Bingöl balı başta olmak üzere kentin coğrafi işaretli ürünlerinin büyük şehirlerde raflarda olacağını söyledi.

Bingöl'ü hep beraber ileriye taşımaları gerektiğini kaydeden Usta, şöyle konuştu:

"Özellikle tarım ve hayvancılık bazlı coğrafi işaretli ürünlerimizi endüstriyel ürünler ve katma değer ürünler haline getirerek Bingöl'ü Türkiye'nin gündemine sokmak istiyoruz. Migros ile bir işbirliği sürecindeyiz. Migros heyetine ayrıca teşekkür ediyorum. Artık laboratuvar testlerinden geçmiş, hijyeni ve temizliği kanıtlanmış ürünlerimizi bu işbirliğinden sonra Migros raflarında göreceğiz. Bütün paydaşlarımız bu işbirliğinin içerisinde. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bu birliktelik Bingöl'ümüze ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun."

Daha sonra Bingöl Valiliği, Bingöl Üniversitesi, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, Bingöl İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Bingöl İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Bingöl Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ve Migros arasında protokol imzalandı.

Programa, Migros Ticaret A.Ş. Sadece Migros'ta ve İhracat İthalat Direktörü Cavit Metin ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.