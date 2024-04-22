Bingöl'ün doğa harikası yüzen adalar yaz aylarıyla birlikte yeşile büründü - Son Dakika
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Bingöl'ün doğa harikası yüzen adalar yaz aylarıyla birlikte yeşile büründü

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan doğa harikası yüzen adalar, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yüzen adalar, rüzgarın etkisiyle yer değiştiriyor ve fotoğrafçılar, gezginler ve doğaseverlerin dikkatini çekiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınan yüzen adalar, ziyaretçilere doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. Bu yıl da misafirlerini ağırlamaya başlayan yüzen adalar, bölgeye gelen vatandaşlar tarafından büyüleyici ve benzersiz bir doğa deneyimi olarak değerlendiriliyor.

22.04.2024 20:27  Güncelleme: 20:39
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Bingöl'ün doğa harikası yüzen adalar yaz aylarıyla birlikte yeşile büründü

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde bulunan doğa harikası yüzen adalar, yaz aylarının gelmesiyle birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünün Aksakal mezrasında yer alan Turna Gölündeki yüzen adalar, yaz aylarıyla birlikte yeşile büründü. Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yüzen adalar, özellikle yaz döneminde vatandaşların ilgisini daha fazla çeken noktalarından biri haline geldi. Rüzgarın estiği yöne göre yer değiştiren adalar, özellikle fotoğrafçıların, gezginlerin ve doğaseverlerin dikkatini çekiyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "Yüzen Adalar Tabiat Anıtı" olarak koruma altına alınan yüzen adalar, ziyaretçilerine doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. Geçtiğimiz yıl 20 bini aşan ziyaretçisi sayısına ulaşan yüzen adalar, bu yıl da misafirlerini ağırlamaya başladı.

Trabzon'dan aileleri ile bölgeye gelen vatandaşlar, 'Geldik gördük eğlenceliydi. Beklediğimizden daha fazlasını bulduk. Karadeniz'e de çok fazla benziyor doğa olarak. Yeşilliğin ortasında böyle ada görseliyle karşılaşmak bizi şaşırttı. Herkesin burayı görmesini de tavsiye ederim" dedi.

Bingöl merkezden Solhan ilçesine giderek yüzen adalarda vakit geçiren Derya isimli vatandaş ise, "Gerçekten doğası harika. Bakımları da çok güzel yapılmış. Seyir terasından da çok güzel görünüyor. Fotoğraflar çekindik. Doğası harika" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Solhan, Bingöl, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'ün doğa harikası yüzen adalar yaz aylarıyla birlikte yeşile büründü - Son Dakika

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