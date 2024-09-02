Bingöl'ün Genç İlçesinde Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde 2 ruhsatsız av tüfeği, fişek ve uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Genç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçe kırsalında bomba arama köpeği ile 2 araçta arama yapıldı.
Aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, 0.27 gram metamfetamin ve 36 fişek ele geçirildi.
???????2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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