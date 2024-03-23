Bingöl'ün Genç ilçesinde 45 kilogram toz esrar ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bingöl'ün Genç ilçesinde 45 kilogram toz esrar ele geçirildi

Bingöl\'ün Genç ilçesinde 45 kilogram toz esrar ele geçirildi

Bingöl'ün Genç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 45 kilogram toz esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonla uyuşturucu ticaretine büyük bir darbe vuruldu.

23.03.2024 14:41  Güncelleme: 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'ün Genç ilçesinde 45 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Mart'ta uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik ilçe kırsalında operasyon yaptı.

Ekipler, operasyonda 45 kilogram toz esrar ele geçirdi.

Kaynak: AA

Bingöl, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl'ün Genç ilçesinde 45 kilogram toz esrar ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kadın Kolları Teşkilatı Üyeleriyle Buluştu
    16:18 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kadın Kolları Teşkilatı Üyeleriyle Buluştu

    BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kadın Kolları Teşkilatı üyeleriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Oltu'daki kadınların yaşadığı sorunları daha yakından tanıma fırsatı bulan Destici, Kadın Kolları Teşkilatı üyelerine desteklerini dile getirdi.

  • Karaman'da 13 şüpheli suçludan yakalandı
    16:17 Karaman'da 13 şüpheli suçludan yakalandı

    Karaman'da yapılan çalışmalarda, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 4 bin 861 kişi sorgulandı ve 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı. Polis ekipleri, operasyonlar sonucunda 2 ruhsatsız tabanca, 5 kesici-delici alet, 43 gram uyuşturucu, 700 uyuşturucu hap, 7 bin dolu/boş makaron ve 22 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

  • Karaman'da Aranan 20 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı
    16:17 Karaman'da Aranan 20 Kişi Jandarma Tarafından Yakalandı

    Karaman'da gerçekleştirilen operasyonlarda, asayiş, narkotik ve trafik suçlarından aranan 20 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda 7 bin 351 kişiyi sorguladı ve 20 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı. Ayrıca, operasyonlar sırasında bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.

  • Marmaris'te Bahar Mevsimi Sahilleri Doldurdu
    16:16 Marmaris'te Bahar Mevsimi Sahilleri Doldurdu

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklığının 20 derece civarında olmasıyla birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Yürüyüş yapanlar ve turizmciler, yeni sezondan umutlu olduklarını belirtti. Sahillerde doluluk ve canlılık yaşanırken su sporları merkezi işletmecisi de hazırlıklarını tamamladıklarını ve güzel bir sezon geçirmeyi umut ettiklerini söyledi.

  • Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Macaristan'ı yenerek finale yükseldi
    16:15 Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, Macaristan'ı yenerek finale yükseldi

    Down Sendromlu Milli Basketbol Takımı, 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda yarı finalde Macaristan'ı 25-14 yenerek finale çıktı. Milli takım, etkili mücadelesiyle maçı kontrol ederek galip geldi. Türkiye, finalde İtalya-Finlandiya maçının galibiyle karşılaşacak.

  • İstanbul'da Doktorlar ve Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti
    16:15 İstanbul'da Doktorlar ve Sağlık Çalışanları İsrail'in Gazze'ye Saldırılarını Protesto Etti

    İstanbul'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktorlar, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 'sessiz yürüyüş' gerçekleştirdi. Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid Han'ın türbesi önünde toplanan katılımcılar, İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizler eşliğinde Ayasofya Meydanı'na kadar yürüdü. Grup adına açıklama yapan bir doktor, İsrail'in Filistin'deki işgal, katliam ve soykırımının devam ettiğini belirtti ve Gazze'de yaşanan zulmü anlattı. Doktorlar, Gazze için atılacak adımlarda gönüllü olmaya hazır olduklarını ifade etti ve devleti, sivil toplum kuruluşlarını ve uluslararası organizasyonları Gazze için adım atmaya davet etti.

  • İzmit'te Belediye Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
    16:12 İzmit'te Belediye Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrasında bölgede ulaşım kontrollü sağlandı.

  • Karabük Üniversitesi, TÜBİTAK proje kabulünde yüzde 351'lik artış elde etti
    16:11 Karabük Üniversitesi, TÜBİTAK proje kabulünde yüzde 351'lik artış elde etti

    Karabük Üniversitesi, TÜBİTAK 2209-A-Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve TÜBİTAK 2209-B-Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2023/2. dönemde yapılan başvuruların sonuçları açıklandı. Karabük Üniversitesi, 2023/2. dönemde 294 başvuru arasından 123 projesi desteklenmeye değer görüldü. Bu başarı, üniversitenin AR-GE kapasitesindeki yükselişin önemli bir göstergesidir.


15:38 Rusya lideri Putin’den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız Rusya lideri Putin'den ilk açıklama: Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız
15:06 Moskova’yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım Moskova'yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım
14:39 Ankara mitingine kaç kişi katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu Ankara mitingine kaç kişi katıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sayı verdi, alandakiler coştu
13:18 AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi AK Partili Akbaşoğlu, dört gözle ek zam bekleyen emeklilere tarih verdi
09:45 Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 143’e yükseldi İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar Moskova'daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 143'e yükseldi! İşte kanlı geceden tüm ayrıntılar
15:56 Esra Ezmeci, Bağcılar’daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin Esra Ezmeci, Bağcılar'daki sucu skandalına öfke kustu: Hadım edilsin
15:22 Can Uzun, Bundesliga 2’nin en değerlisi oldu Can Uzun, Bundesliga 2'nin en değerlisi oldu
14:58 Bacağına pıhtı atan Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı Bacağına pıhtı atan Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
14:28 Galatasaray’da Sergio Oliveira’nın takımdan ayrılma hazırlığı Galatasaray'da Sergio Oliveira'nın takımdan ayrılma hazırlığı
13:51 Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti Halis Serbest, Bergen filmine açtığı tazminat davasını kaybetti
13:31 Koskoca Bayern Münih’de tutunamadı Kim Min Jae’nin yeni takımı belli gibi Koskoca Bayern Münih'de tutunamadı! Kim Min Jae'nin yeni takımı belli gibi
13:02 Şanlıurfa’da taşan dereye kapılan 3 kadın kurtarıldı, kayıp çocuk aranıyor Şanlıurfa'da taşan dereye kapılan 3 kadın kurtarıldı, kayıp çocuk aranıyor
12:57 Kimse bunu beklemiyordu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri Kimse bunu beklemiyordu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ali Koç sözleri
12:45 Yer: Esenyurt Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı Yer: Esenyurt! Kocasını okey masasında başka bir kadınla görünce çıldırdı
12:16 Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı Minibüs şoförü, trafikte tartıştığı kadın sürücüye saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2024 16:18:40. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl'ün Genç ilçesinde 45 kilogram toz esrar ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement