Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

21.07.2024 00:59
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Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğanca köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların da desteğiyle yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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