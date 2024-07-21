Güncel

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Doğanca köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Genç Belediyesi itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, vatandaşların da desteğiyle yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu yangını kontrol altına aldı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.