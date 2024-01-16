Bingöl\'ün Karlıova ilçesinde kardan kapanan 30 köy yolu açıldı

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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde kardan kapanan 30 köy yolu, ekiplerin çalışması ile yeniden açıldı.
Günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı ile Karlıova ilçesi, tamamen beyaza büründü. İlçe merkezinde kar kalınlığı yarım metreyi bulurken, yüksek kesimlerde 3 metreye ulaştı. 30 köy yolu, yoğun kar nedeniyle kapandı. Çalışma başlatan İlçe Özel İdare ekipleri, kapanan yolları tekrar ulaşıma açtı. (DHA)
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