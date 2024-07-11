Bingöl'ün Solhan ilçesinde LGS dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Güncel

Bingöl'ün Solhan ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kaymakam Muhammed Çetin, LGS'de başarılı olan Solhan Atatürk Ortaokulu öğrencileri Yunus Emre Nazlı ve Duygu Zeynep Atlı ile Solhan Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ortaokulu öğrencisi Eyüp Ensar Cadaklı'yı makamında ağırladı.

Kaymakam Çetin, gençlerle gurur duyduklarını belirterek, "Onların ülkemizin geleceği olacağına inanıyoruz. Hepsi çok başarılı öğrenciler. Eğitim hayatlarına devam edecekler ve arzuladıkları mesleklere sahip olacaklar inşallah." dedi.

Çetin, daha sonra öğrencilere hediye vererek, onlarla fotoğraf çektirdi.

Öğrencilere ziyaretlerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhittin Çiftçi ve aileleri de eşlik etti.