Bingöl Üniversitesi\'nde Yılın Kareleri Oylaması

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Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çelik, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" isimli fotoğrafını seçen Çelik, "Haber" kategorisinde Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" adlı fotoğrafını oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Saklı" adlı fotoğrafını beğenen Çelik, "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı fotoğrafını seçti.

Çelik, "Günlük Hayat" kategorisinde de Bestami Bodruk'un "Kar Eğlencesi" adlı fotoğrafına oy verdi.

Çelik, AA'nın, ülkenin toplumsal hafızasını oluşturduğunu ve köklü bir kurum olduğunu söyledi.

Bu yılki oylamada özel kategoride bulunan "Özgür Suriye" fotoğraflarını değerlendiren Çelik, "Bu kareleri bizlerle buluşturan Anadolu Ajansına çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz, Suriye'de yaşananlara seyirci kalmamış, insani ve vicdani olarak Suriye halkına büyük destek vermiştir." diye konuştu.