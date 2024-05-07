Bingöl Üniversitesi öğrencileri ilik nakli bekleyen çocuğa destek için etkinlik düzenledi - Son Dakika
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Bingöl Üniversitesi öğrencileri ilik nakli bekleyen çocuğa destek için etkinlik düzenledi

Bingöl Üniversitesi öğrencileri ilik nakli bekleyen çocuğa destek için etkinlik düzenledi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan ve ilik nakli bekleyen 7 yaşındaki Çınar Eymen Çakar için Bingöl Üniversitesi Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlileri Vildan Burulday ve Ümran Elkuyuncu öncülüğünde 'Çınar Eymen'e Umut Ol' adlı kermes düzenlendi. Kermesten elde edilen gelir, Çakar'ın tedavisi için bağışlanacak.

07.05.2024 14:55  Güncelleme: 14:57
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Bingöl'ün Solhan ilçesinde üniversite öğrencileri ilik nakli bekleyen çocuğa destek için etkinlik yaptı.

İlçede yaşayan ve 4 yıldır ilik nakli bekleyen 7 yaşındaki Çınar Eymen Çakar için Bingöl Üniversitesi Solhan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlileri Vildan Burulday ile Ümran Elkuyuncu öncülüğünde "Çınar Eymen'e Umut Ol" adlı kermes düzenlendi.

Baba Ergin Çakar, çocuğunun tedavisinin Malatya'da devam ettiğini belirterek, "Oğlum için Ümran ve Vildan hocamız aracılığıyla öğrencilerin desteğiyle kampanya başlatıldı. Kampanya kapsamında düzenlenen kermes için hocalarımıza ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Vildan Burulday da Çınay Eymen Çakar'ın ilik nakli tedavisine bir nebze de katkıda bulunabilmeyi amaçladıklarını ifade ederek," Bu süreçte bize destek olan, katkılarını sunan, desteklerini esirgemeyen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık." ifadelerini kullandı.

Kermeste, ayrıca yüz boyama etkinliği, palyaço gösterisi ve çeşitli etkinlikler düzenlendi, Çınar Eymen Çakar da arkadaşlarıyla eğlendi.

Kermesten elde edilen gelir, Çakar'ın tedavisi için bağışlanacak.

Kaynak: AA

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