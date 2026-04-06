Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bingöl Üniversitesi Rektörü'nden AA'ya Kutlama

06.04.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Erdal Çelik, AA'nın 106. kuruluş yılını kutlayarak, güvenilir habercilik vurgusu yaptı.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılını kutladı.

Çelik, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Mücadele'nin en çetin günlerinde milletin sesi olmak ve doğru bilgiyi kamuoyuna ulaştırmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'den bu yana üstlendiği tarihi misyonu başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Anadolu Ajansının kurulduğu günden itibaren tarafsız, güvenilir ve hızlı habercilik anlayışıyla hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda önemli bir referans kaynağı haline geldiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Hakikatin izinde yürüyen, kamuoyunu doğru bilgilendirme sorumluluğunu büyük bir özveriyle yerine getiren Anadolu Ajansı, bugün de güçlü yayın ağı ve nitelikli insan kaynağıyla küresel ölçekte saygın bir konuma sahiptir. Dijitalleşen dünyada değişen iletişim dinamiklerine uyum sağlayarak haberciliğin gelişimine öncülük etmesi, kurumun vizyonunun en önemli göstergelerindendir. Bu vesileyle Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve minnetle anıyor, bugün bu köklü kurumda görev yapan tüm çalışanları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA

Bingöl Üniversitesi, Erdal Çelik, Güncel, Kültür, Medya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 11:26:47. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.