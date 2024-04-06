Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, AA\'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vali Usta, mesajında, AA'nın Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla milletin sesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu anımsattı.
AA'nın bugün de dünyanın dört bir yanına yayılan haber ağı, ilkeli ve sorumlu haber anlayışıyla basın dünyasının saygın kuruluşlarından olduğunu belirten Usta, "Dünyadaki sesimiz ve kulağımız olan AA'nın 104. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Anadolu Ajansı çalışanlarına kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.
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