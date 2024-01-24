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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta İş Yerlerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta İş Yerlerini Ziyaret Etti

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kent merkezindeki bazı iş yerlerini ve esnafı ziyaret etti. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelere yapılan ziyaretlerde Vali Usta, firma yetkililerine hayırlı ve bol kazançlar, çalışanlara da kolaylıklar diledi. Ayrıca, Bingöl Et Entegre Tesisleri'nde yapılan incelemelerde İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır da hazır bulundu.

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta İş Yerlerini Ziyaret Etti
24.01.2024 - 16:39,
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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kent merkezindeki bazı iş yerlerini ve esnafı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Usta, ilk olarak Hasan Basri Caddesi'nde sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ziyarette bulundu.

Vali Usta, firma yetkililerine hayırlı ve bol kazançlar, çalışanlara da kolaylıklar diledi.

Usta, ziyaretleri esnasında iş yerlerinde bulunan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Vali Usta, ziyaret programı kapsamında son olarak kent ekonomisine önemli katkı sunan Kültür Mahallesi Çevre Yolu Aftor mevkisindeki Bingöl Et Entegre Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

Buradaki ziyarette İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır da bulundu.

Kaynak: AA
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