Bingöl Valisi Çelik, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sülbüs Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi - Son Dakika
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Bingöl Valisi Çelik, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Sülbüs Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi

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Bingöl Valisi Cahit Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında il protokolü ve doğaseverlerle Yayladere ilçesindeki 2 bin 878 rakımlı Sülbüs Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında il protokolü ve doğaseverlerle Yayladere ilçesindeki 2 bin 878 rakımlı Sülbüs Dağı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Vali Çelik, eşi Nermin Çelik, il protokolü ve yaklaşık 60 doğaseverle taşıdıkları Türk bayrağıyla dağın zirvesine tırmanışa geçti.

Sülbüs Dağı'nın zirvesine ulaşan katılımcılar, burada Türk bayrağı açtı.

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Vali Çelik, Cumhuriyet Bayramı öncesinde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti.

Cumhuriyet'in 103'üncü yılını kutlayacaklarını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Biz de bu vesileyle Bingöl'den yaklaşık 60 doğasever arkadaşımızla Türkiye'nin, Bingöl'ün önemli dağlarından biri olan Sülbüs Dağı'na zirve yaptık. Sülbüs'ün tabii çok ayrı bir hikayesi var. Baktığımız zaman bölge halkının kutsiyet atfettiği, mübarek gördüğü bir dağ. Bizler de arkadaşlarımızla beraber zirve yaptık, güzel bir zirve oldu. Bu vesileyle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını, ülkemizin huzuru, bayrağımızın göklerde dalgalanması için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum."

Programa katılan dağcı Muharrem Otu da tırmanışın Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında gerçekleştirilmesinin kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti.

TEMA Vakfı Bingöl İl Temsilcisi Saim Çakar ise tırmanışın yaklaşık 2,5 saat, inişin ise 1,5 saat sürdüğünü ifade ederek, sisler arasında gerçekleştirilen tırmanışın zorlu ancak keyifli geçtiğini kaydetti.

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Adalet Komisyonu Başkanı Muhammed Gökhan Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, Yayladere Kaymakamı Mehmet Arsoy, kamu kurumlarının ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile dağcılık ve arama kurtarma ekipleri katıldı.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıBingöl ValiliğiToros DağlarıYayladereGüncelSon Dakika

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