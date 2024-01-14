Bingöl ve Siirt'te kar nedeniyle 37 köye ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar nedeniyle merkeze bağlı 8, ilçelerden Adaklı'da 9, Karlıova'da 7 ve Solhan'da 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Siirt

Siirt'te kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerden Şirvan'da 6, Pervari'de 2 ve Eruh'ta 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kar ve tipi nedeniyle Pervari-Geçittepe mevkisi ile Pervari-Özpınar-Köprüçay (Doğanca) güzergahındaki yollar da ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları Siirt 94. Şube Şefliği ekiplerince, yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.