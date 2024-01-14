 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bingöl ve Siirt'te kar nedeniyle 37 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bingöl ve Siirt'te kar nedeniyle 37 köye ulaşım sağlanamıyor

Bingöl ve Siirt'te etkili olan kar yağışı nedeniyle toplamda 37 köy yolu ulaşıma kapandı. Bingöl'de 8 köy, Adaklı'da 9 köy, Karlıova'da 7 köy ve Solhan'da 3 köy yolu kapalı durumda. Siirt'te ise Şirvan'da 6 köy, Pervari'de 2 köy ve Eruh'ta 2 köy ile birlikte Pervari-Geçittepe mevkisi ve Pervari-Özpınar-Köprüçay (Doğanca) güzergahındaki yollar da ulaşıma kapandı. İlgili kurumlar tarafından yolların açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Bingöl ve Siirt\'te kar nedeniyle 37 köye ulaşım sağlanamıyor
14.01.2024 - 14:45,  Güncelleme: 14:45
Abone Ol

Bingöl ve Siirt'te kar nedeniyle 37 köye ulaşım sağlanamıyor.

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar nedeniyle merkeze bağlı 8, ilçelerden Adaklı'da 9, Karlıova'da 7 ve Solhan'da 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Siirt

Siirt'te kar nedeniyle 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışının etkili olduğu ilçelerden Şirvan'da 6, Pervari'de 2 ve Eruh'ta 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kar ve tipi nedeniyle Pervari-Geçittepe mevkisi ile Pervari-Özpınar-Köprüçay (Doğanca) güzergahındaki yollar da ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ve Karayolları Siirt 94. Şube Şefliği ekiplerince, yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Karlıova, Pervari, Adaklı, Bingöl, Siirt, Ulaşım, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bingöl ve Siirt'te kar nedeniyle 37 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32
Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55
İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42
Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
14:29
Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27
Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı

Son Dakika
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42 Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
14:29 Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27 Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45 Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24 İstanbul'da Sıcaklık Artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 16:24:25. #1.12#
SON DAKİKA: Bingöl ve Siirt'te kar nedeniyle 37 köye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement