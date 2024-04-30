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Binlerce kilometre uzaktan gelip köy okulunun tadilatını yaptılar

BİTLİS - Türkiye Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Ballı Köyü İlk ve Ortaokulu binasının boya ve tadilatı yapılarak, okulun ilkokul öğrencileri için il içi kültürel gezi programı düzenlendi.

TİHCAD'ın İstanbul Nişantaşı ve Beykent Üniversiteleri işbirliğiyle hayata geçirdiği "Ahlat Ağacı: Sosyal Sorumluluk ve Eğitime Destek Projesi"nden Bitlisli öğrencilerde nasibini aldı. Proje kapsamında farklı illerde birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan TİHCAD'ın son durağı Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Ballı Köyü İlk ve Ortaokulu oldu. Kendisi de aynı zamanda TİHCAD üyesi ve aynı zamanda tekstil firması sahibi olan Bitlisli iş adamı Sinan Aslan'ın girişimleriyle Bitlis'e gelen TİHCAD ekibi, Ballı Köyü İlk ve Ortaokulu binasının boya ve tadilatını yapılarak, öğrencilere il içi kültürel gezi programı düzenlendi. Ayrıca, öğrencilere proje çerçevesinde özel olarak tasarlanan çevre dostu ürünlerden hediye edildi. Toplam iki gün devam eden program çerçevesinde ilk gün, Ballı Köyü Ballı İlköğretim Okulu öğrencileri için unutulmaz bir tarih ve kültür gezisi düzenlendi. Öğrenciler; Bitlis il merkezi ile Ahlat ve Tatvan ilçelerini ziyaret ederek bölgenin tarihi ve kültürel mirasını keşfetme fırsatı buldular. Selçuklu mezarlığı ve müzesi, öğrencilerin geçmişle bağlarını güçlendirdiği bir durak oldu.

İkinci gün ise okul bahçesinde özel bir program düzenlendi. Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Hizan Belediye Başkanı Yahya Şam, Hizan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cemil Tarhan ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler tarafından bir birinden güzel ve özel gösteriler sunuldu.

Düzenlenen programda konuşan Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, binlerce kilometre uzaktan Hizan'a gelen heyet üyelerine teşekkürlerini iletti. İyilik yapmanın güzelliğine ve önemine dikkat çeken Kaymakam Özçelik, "Başta TİHCAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Aydın'a, yönetim kurulu üyelerine, Hizanlı iş insanımız Sinan Aslan'a çok ama çok teşekkür ederim. İyilik yapmak gerçekten herkese nasip olmuyor. İnsanın parası oluyor, sağlığı oluyor, imkanı oluyor ama iyilik yapmak o kişiye nasip olmuyor. Ne mutlu ki bu iyiliği yapmak sizlere nasip olmuş, sizler de bunu en güzel şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Hatta sizlere daha yakın yerlerde daha yakın coğrafyalarda bunu yapma imkanınız varken, sizler bin 400 – bin 500 kilometre uzaklardan ilçemize, Ballı köyümüze geldiniz. Ben her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi ve tebriklerimi sunuyorum. Sizler için belki çok küçük görünen bu hadise, buradaki kardeşlerimiz için çok çok değerli. Eminim ki hiç biri bu günü ömürleri boyunca unutmayacaklar. Yıllar sonra bizlerin yaşına, bizlerin makamlarına geldiklerinde, bugünü anlatacaklardır. Herkese tekrardan teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Türkiye Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği Başkanı Ergin Aydın ise gördüğü manzara karşısında çok duygulandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar uluslararası mecralarda çok konuştum ama böyle programlarda konuşmak gerçekten çok zor oluyor, duygulanıyorum. Biz TİHCAD olarak okulumuza ufak bir dokunuş yaptık, küçük kardeşlerimizi mutlu edebilmek hem çok mutluluk verici hem de gurur duyduğumuz bir durum. Bu bizim derneğimizin 60. sosyal sorumluluk projesiydi. Yönetimimize, Nişantaşı Üniversitesine, Beykent Üniversitesine, bu proje Bitlis'te gerçekleştirmemize vesile olan Sinan Aslan Beyefendi'ye çok çok teşekkür ederim. Bu topraklar gerçekten çok kadim, buraya mı geldik, İsviçre'ye mi geldik ayırt etmek gerçekten çok zor. İnşallah yakın zamanda üyelerimizle, ailelerimizle buraya turistik geziler düzenleyeceğiz."

Programın Bitlis'te düzenlenmesine öncülük eden TİHCAD Dernek Üyesi Sinan Aslan da, "Bugün gerçekten çok gurur verici, çok anlamlı bir gün oldu. TİHCAD'ın, Nişantaşı Üniversitesinin ve Beykent Üniversitesinin katkılarıyla okulumuzu adeta yeniden yapıyoruz, çocuklarımızın daha iyi şekilde eğitim alabilmesi adına göndermiş oldukları eşyaları okulumuza yerleştirdik. İnanıyorum ki kardeşlerimiz kendileri için yapılanları unutmayacaklar, vatana millete hayırlı bir insan olarak yetişecekler ve kendilerinden sonraki nesiller için bir şeyler yapacaklar. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Düzenlen program, etkinliklerin ardından Beykent Üniversitesinin göndermiş olduğu 200 fidanın okul bahçesinde dikilmesiyle sona erdi.