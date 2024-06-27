Bipolar Tedavisi Gören Genç Kadın Atık Malzemelerden Süs Eşyaları Yapıyor

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Erzurum'da bipolar tedavisi görürken atık malzemelerden süs eşyaları yapan 30 yaşındaki Bahtınur Gül, el emeği çalışmalarını Çifte Minareli Medrese'de sergiledi.

Bahtınur Gül, 2015 yılında bipolar bozukluğu teşhisiyle tedavi gördü ve bu süreçte atık malzemelerden süs eşyaları yaptı.

Zorlu tedaviyi tamamladıktan sonra kalemlik, anahtarlık, oyuncak bebek ve çeşitli süs eşyaları gibi el emeği ürünlerini Çifte Minareli Medrese'de sergiye açan Gül, buradan sattığı ürünlerle hem aile bütçesine katkıda hem de bağışlarda bulunmak istiyor.

Bahtınur Gül, AA muhabirine, atık malzemelerden oyuncak, resim ve evler için süs eşyası yaptığını anlattı.

Çevreye atılmış kapak, pet şisesi, çuval, salça kutusu gibi malzeleri toplayıp değerlendirdiğini ifade eden Gül, "Topladığım atıkları oyuncak ve resimlerde kullanıyorum. Resim ve oyuncak dışında salça kutularında kalemlik, boya kutusu yapıyorum. ağaç kozalarından kapı süsleri, çuvaldan poşet gibi süs eşyası yapıyarak geri dönüşüme kazandırıyorum." dedi.

Bipolar hastalığına 2015 yılında yakalandığını dile getiren Gül, "Hastalık sürecinde de elimden kalem ve kağıdı hiç bırakmadım, sürekli resim çizdim. Zor bir süreçti ama atlattım. Sanat, bana ruhen ve bedenen çok iyi geldi. Yaptığım ürünleri sergileyerek satıyorum. Burada sattığım ürünleri kendi ekonomime katkı sağlıyorum. Aynı zamanda elde ettiğim gelirin bir kısmını da lösemili çocuklara bağışlıyorum. Çifte Minare Medrese'de açtığım sergi 2 gün sürecek. Bundan sonra da sergi başka yerde açıp engelli kardeşlerime deste sağlayacağım." diye konuştu.