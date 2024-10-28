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Yeryüzü Doktorları Derneği, katarakt nedeniyle kör olma riski yaşayan ihtiyaç sahipleri için "Bir bağış bir bakış" kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dünyada 2 milyardan fazla insan görme bozukluğu yaşıyor. Bunların 94 milyonunu katarakt hastaları oluşturuyor.

Önlenebilir ve tedavi edilebilir görme bozukluklarından biri olan katarakt ilerlediğinde körlüğe neden oluyor ve körlük vakalarının yüzde 51'i buna bağlı gelişiyor.

Türkiye'de kolayca tedavi edilebilen katarakt, sağlık imkanlarının yetersiz olduğu ülkelerde insanların görme kayıplarına ve yaşam standardının düşmesine sebep oluyor.

Yeryüzü Doktorları Derneğince 2006'dan beri sürdürülen göz sağlığı projeleri kapsamında, çoğu Afrika kıtasında olmak üzere, 27 ülkede 268 bin 42 göz muayenesi, 37 bin 297 katarakt ameliyatı yapıldı. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine 69 bin 165 gözlük dağıtıldı.

Dünyanın çeşitli bölgelerinde önlenebilir göz hastalıklarının önüne geçmek için mücadele eden Yeryüzü Doktorları, bu kez katarakt hastalarının tedavisi için "Bir bağış bir bakış" kampanyası başlattı.

Dernek, bu kampanya ile ekonominin, fiziki altyapının ve iş gücü kapasitesinin düşük olduğu bölgelerde binlerce katarakt hastasına ulaşmayı hedefliyor.

Sağlık desteğinin yanı sıra hastalığa dikkat çekmek için farkındalık çalışmaları yapan ve bu kapsamda fotoğraf sergisi açan derneğin kampanyasına, internet sitesinden bağış yapılabiliyor.